6ix9ine : Des accusations de violence non retenues par le juge !

Les plaintes contre 9ine semblent disparaître une par une, mystérieusement...

Tekashi 6ix9ine n'est pas encore libre ! Mais il risque de l'être plus tôt que prévu... A l'approche de son procès qui débutera le 18 décembre prochain, l'affaire avance... Et les nouvelles sont plutôt positive pour le rappeur ! On vous dit tout.

Le rappeur le plus coloré du game doit être en train de fêter ses un an de prison mais surtout, sa potentielle libération qui arrive à grand pas. Pour sortir le plus rapidement possible, le 6ix9ine a dû trahir ses confrères Bloods, donner du détail sur leurs différentes manigances et a même balancé quelques noms de rappeurs gangster au passage... Un procès sur plusieurs jours qui avait fait polémique !

Grâce à toutes ces informations secrètes, 9ine a pu abréger sa peine de prison. Son procès a été décalé à décembre pour qu'il puisse être dehors plus rapidement. D'ailleurs, sa petite amie, Jade avait annoncé sur son compte Instagram que le rappeur serait bientôt dehors. Une information capitale à marquer au fer rouge ! Et on va de bonnes nouvelles en bonnes nouvelles pour Tekashi puisque selon le média TMZ, l'Etat du Texas a déposé une demande de rejet des accusations de faits contre 6ix9ine. Des faits datant de 2018 à Houston.

Apparemment, l'Etat a classé cette affaire parce que la victime présumée n'avait pas porté plus d'accusation : ses confessions seraient trop floues... La rumeur penche plutôt sur une suppression de faits ou plutôt sur un abandon de charges puisque le rappeur a coopéré avec la justice.

Un échange : des informations pertinentes sur les Nine Trey Gangsta Bloods contre une liberté imminente. En tout cas, l'avocat de 9ine annonce que ce dernier est ravi de cette nouvelle... Logique !