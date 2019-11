Soprano veut aider UNICEF et les enfants !

Soprano a décidé de s'engager avec l'UNICEF auprès des enfants, à l'occasion de la journée internationale de l'enfance.

Alors qu'ils rencontrent un succès toujours plus fort et plus grand, nos rappeurs français s'engagent de plus en plus dans des causes humanitaires, comme par exemple les Rohingyas, la pauvreté dans certains pays d'Afrique, l'aide aux sans abris, et bien d'autres choses encore. La preuve que le succès ne leur a pas fait oublier qui ils étaient. Et récemment, c'est Soprano qui a décidé de donner un peu de sa personne pour une association, l'UNICEF, et une cause, le respect des droits et des conditions de vie des enfants.

Car hier, 20 novembre, c'était la journée de l'enfance, et à cette occasion, le rappeur a pris l'initiative de poster une petite vidéo sur son compte Instagram. Une vidéo d'abord publiée sur le compte de l'Unicef, avant d'être repartagée par Soprano. On voit le marseillais nous livrer quelques détails sur son enfance, pour nous montrer à quel point cette période de la vie est capitale dans l'existence, et c'est exactement pour ça qu'il faut qu'elle se passe dans des conditions sereines. Il nous parle notamment de ses débuts dans le chant, dans les madrassas, à l'âge de dix ans.

Un engagement assez touchant, et qui colle bien à l'image de l'artiste, lui qui est désormais adoré par les plus petits de toute la France. On espère qu'il continuera d'être un ambassadeur efficace pour défendre la cause des enfants, qui sont bien souvent les premières victimes de tous les maux de notre société, comme la pauvreté, l'exclusion, l'illéttrisme. Le combat sera long, on espère que Soprano sera aussi endurant dans son engagement qu'il l'est dans le rap français !