Kodak Black : Il affirme avoir été drogué avant sa bagarre en prison !

Nouveau rebondissement dans l'affaire Kodak Black ! Après avoir battu à sang un surveillant de prison, le rappeur est persuadé d'avoir été drogué pour qu'il commette cet acte... Un coup monté ? Explication !

Le rappeur from Florida, Kodak Black est actuellement en prison. L'artiste avait été arrêté en mai dernier au Festival Loud à Miami pour possession d'armes à feu. Il a très rapidement décidé de plaider coupable pour éviter des poursuites trop longues et complexes. Mais le rappeur a malheureusement aggravé son cas : il est impliqué dans une affaire de bagarre dans l'établissement pénitencier dans lequel il séjourne. Un surveillant aurait été conduit à l'hopital ! Les représentants de Kodak Black invoque le délit comme cause de la bagarre du rappeur.

Les avocats de Kodak souhaitent prouver que leur client a été drogué avant cette embrouille de prison. La vidéo de surveillance montre que Kodak buvait un café 20 minutes avant le combat. Ils sont persuadés que le rappeur a été poussé de part une substance illicite qu'on aurait mis dans son verre. D'ailleurs des témoins auraient confirmé que lors de la bagarre, le rappeur avait l'air bourré. Black aurait saisi les testicules de l'agent et aurait refusé de les lâcher d'où l'intervention d'urgence. D'ailleurs, son Dj, ShowTime avait d'ailleurs parlé de coup monté... Selon lui, il était impossible que son ami fasse une chose pareille.

Lors de sa condamnation mercredi dernier, Kodak a entendu sa peine : 3 ans et 10 mois de prison ferme. Le rappeur a préféré reconnaitre ses écarts de conduite plutôt que de montrer son mécontentement.