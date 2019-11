6ix9ine : Akon refuse de le blâmer !

Beaucoup de personnes le critiquent, Akon, lui le défend.

Le rappeur Tekashi 6ix9ine est loin d'être tiré d'affaires ! Son prénom sort un peu partout, et cette fois c'est Akon qui a réagi à son incarcération dans une émission de radio. Ce dernier refuse de blâmer 9ine d'avoir témoigné contre des anciens amis, membres des Nine Trey Gangsta Bloods. Explication !

Le rappeur de 23 ans, 6ix9ine a été arrêté l'année dernière, quatre jours après la sortie de son dernier album. Après plusieurs mois de réflexion, le rappeur et ses avocats ont accepté de donner de grosses informations secrètes sur les Nine Trey au juge chargé de l'affaire. Le procès des Bloods a fait couler beaucoup d'encres... A cause de 9ine, plusieurs têtes de gang sont tombées.

Le rappeur Akon donne pas mal d'interviews en ce moment pour promouvoir ces nouveaux projets musicaux. Mercredi 6 novembre dernier, il était invité par "Capital Xtra", dans une émission de radio américaine. Les journalistes sont revenus sur l'affaire 6ix9ine qui a fait trembler les US. Et autant vous dire qu'Akon s'est vraiment lâché : "Il vient d'une génération de rappeurs qui n'a aucune éthique morale". Il sait de quoi il parle. Pour rappel, Akon c'était l'un des plus grands noms du rap game américain dans les 2000. Il ajoute même : "Cette génération rap ne ressemble pas du tout à notre génération. Dans notre génération, on avait des règles, il y avait des limites qu'on ne franchissait pas. On avait quand même du respect pour les uns, les autres. Le monde du rap a changé".

Mais le rappeur rajoute qu'on ne peut pas blâmer 6ix9ine pour ses actes car personne n'a sa vraie version des faits. Akon sous-entend qu'il a peut-être été totalement forcé à coopérer avec la justice : "(...) On ne sait pas ce qui se passait dans les coulisses pour que 6ix9ine soit amené à parler avec le gouvernement fédéral". Le rappeur de 46 ans fait donc preuve d'une grande maturité en incitant le public à ne pas trop réagir à toute cette affaire étant donné que toutes les informations n'ont pas été divulguées.

En tout cas, 6ix9ine nous donnera peut-être sa propre version des faits très prochainement. Son procès est confirmé pour le 18 décembre prochain. Il devrait être bientôt libre.