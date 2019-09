Guizmo et Youssoupha dans la série "The Boys"

Guizmo et Youssoupha sont dans l’épisode 2 de la saison 1 de The Boys.

Le rap français et les séries... On peut dire que ça matche fort ! Après Aya Nakamura et MHD dans la Série « Elite », Guizmo et Youssoupha apparaissent dans « The Boys ».



La progression du rap français suit son cours. On pourrait même parler d’ascension à ce niveau !

On fait un petit throwback. Il y a quelques jours, quelle ne fût pas la surprise des fans de la série « Elite » (disponible sur Netflix) d’entendre du MHD et du Aya Nakamura ! Dans deux épisodes en plus, pour deux fois plus de fame !

Là, c’est dans « The Boys » que le french rap game fait son retour. La série super-héroïque américaine diffusée depuis juillet 2019, mêle humour et cynisme. Elle raconte l’histoire de plusieurs héros assez psychos, égocentriques, complètement oufs dans leur tête. Ils doivent sauver le monde. Ca paraît assez cool non ? En plus ça cartonne.

Bah maintenant on peut dire que la série est encore bien plus canon. Dans le 2ème épisode de la saison 1, un nouveau personnage fait son entrée. Son surnom ? Le Français. C’est un tueur, impliqué dans un traffic d’armes. Qui fait la voix ? Guizmo ! Rien que ça. En fond sonore on entend son morceau « Dans ma ruche ». Vraie dinguerie !

Ce n’est pas tout. Un peu plus tard dans l’épisode, on s’ambiance sur du Youssoupha avec son son « La Foule ». Véridique.

Si vous vous demandez quels autres genres musicaux la série diffuse, on a la réponse. Elle fait dans le rock et la pop et de la soul. On y retrouve par exemple : The Clash, Iggy Pop, Jane’s Addiction, The Shadows, The Damned, ou encore Bill Withers.

On a plus qu’à se demander quelle prochaine série va diffuser du rap français maintenant ! Des pronos ?