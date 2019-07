Cardi B s'engage en politique !

Cardi B est plus connu pour sa musique, son couple avec Offset ou ses délires sur Instagram. Mais la rappeuse, même si ça ne se ressent pas forcément dans ses textes a aussi une forte conscience politique. Elle vient en effet de rencontrer Bernie Sanders, candidat à l'investiture démocrate pour la prochaine élection présidentielle américaine. C'est d'ailleurs juste avant un meeting de ce dernier qu'il a rencontré la maman de Kulture pour tourner une vidéo invitant les électeurs à s'inscrire sur les listes électorales en vue des prochains élections présidentielles aux Etats-Unis.

Cardi B et Bernie Sanders se sont retrouvés dans un ville durement touchée par la crise, Détroit, au sein d'un salon de manucure, le Ten Nail Bar, dirigé par des Afro-Américains. Le but de cette rencontre est d'augmenter le nombre d'inscriptions de jeunes Américains en vu de 2020.

"Nous travaillons sur le moyen d'impliquer le plus de jeunes dans le processus politique", a déclaré Sander à CNN à l'issue de cette rencontre. "L’avenir de l’Amérique dépend des jeunes. Ils votent en grand nombre, mais pas assez." Le charisme et la popularité de Cardi B est là pour les inciter à s'engager plus avant dans la vie politique de leur pays.

La rappeuse du Bronx et le sénateur du Vermont ont ensuite discuté de différents réformes du programme défendu par Bernie Sanders, comme l'annulation de la dette des étudiants, la senibilisation au changement climatique ou encore l'augmentation du salaire minimun des travailleurs.

Le candidat a ensuite encouragé Cardi B à continuer à faire part de ses préoccupations au sujet du gouvernement américain sur les réseaux sociaux en affimant au sujet de la chanteuse : "elle a raison !"

"Aujourd'hui, Cardi B et moi nous sommes enfin rencontrés. Nous avons eu une excellente conversation sur l’avenir de l’Amérique. Et laissez-moi vous dire: Cardi B a raison. Ensemble, nous allons impliquer des millions de jeunes dans le processus politique et transformer ce pays. Restez à l'écoute pour notre vidéo à venir bientôt ! Elle est vraiment intelligente. Et elle est profondément préoccupée par ce qui se passe dans ce pays. Elle veut s'assurer que nous améliorons la vie des travailleurs et travailleuses de ce pays, et je suis ravi qu'elle me soutienne !"