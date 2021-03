YoungBoy NBA risque dix ans de prison

Les charges qui pèsent contre lui sont très lourdes.

En septembre dernier, YoungBoy Never Broke Again (de son vrai nom Kentrell Gaulden) a été une des 16 personnes arrêtées sur un parking de Bâton Rouge en Louisiane pour possession d'armes et de drogue. Cette affaire a rattrapé le rappeur lundi 22 mars tandis qu'il était arrêté une nouvelle fois, mais par le FBI, à Los Angeles. Et il risque gros car selon les informations de TMZ, il devrait être accusé de port d'armes

Selon les forces de l'ordre, YoungBoy NBA aurait été en possession d'un pistolet calibre 45 et d'une arme de poing 9 mm lors de son arrestation. Or, il est interdit au rappeur de posséder des armes parce qu'il a déjà été condamné pour ce type d'infraction. Par la suite, il a été inculpé d’un pour possession illégale d’armes à feu par un criminel et de possession d’une arme non enregistrée.

Et ce n'est pas sa dernière arrestation qui va arranger ses affaires. En effet, le rappeur originaire de Bâton Rouge devrait aussi répondre d'un délit de fuite ce qui a obligé les forces de l'ordre à lui courir après et à mettre en place des barrages et à faire appel à des chiens. Encore une fois, la police a découvert des armes dans son véhicule sans savoir si elles lui appartenaient. Mais cela ne devrait vraiment pas arranger ses affaires...