Rohff attaque Booba et le compare à 6ix9ine !

Rohff s’en prend à B20 et trouve des similitudes entre le rappeur et Tekashi.

Rohff a décidé de reprendre les hostilités avec Booba. Sur sa story Instagram il a lancé des tacles à son rival. Il l’accuse de triche et fait même le lien entre lui et 6ix9ine !

Il y a des histoires dont on ne verra jamais la fin. C’est le cas entre Rohff et Booba. Cela fait des années et des années que les deux rappeurs se provoquent. Et nous avons le droit à un nouveau chapitre. Sur sa story Instagram, l’auteur de "G.O.A.T" a décidé de s’en prendre à Monsieur "5G".

Cette semaine, Kopp a lâché la tracklist de son dixième et dernier album, "ULTRA". Une aubaine pour Housni qui n’a pas tardé à l’accuser de tricherie. Sur sa story Instagram, il posté une capture d’écran d’un article. Dans ce dernier, il est écrit que 6ix9ine avait triché lors de la sortie de son dernier clip "ZAZA". En seulement 14 heures, le projet avait enregistré plus de 17 millions de vues.

Rohff a donc fait un parallèle avec celui qui ne valide pas la série de Franck Gastambide. Il écrit en dessous de la capture d’écran : "Fake comme tous les chiffres d’Erk Elie #Triple’P le papy pointeur plainteur désireux de battre tous les records de triche sur #Ultrav”. Il ajoute : “Ça risque d’être le grand cirque du stream, préparez vos calculettes, la courbe va éclater, made in china ou ptêtre le Pakistan ou la Russie”.

Booba lui, ne semble pas impacté par toutes les critiques à son encontre. Au contraire, il a publié une vidéo dans laquelle il dit : "Vous allez me manquer les gars, même les haineux vous allez me manquer mais je ne vous donnerais plus l’heure".

Le message est passé !