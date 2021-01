Kanye West et Kim Kardashian ont arrêté leur thérapie de couple !

Ye et Kim K. ne veulent plus d'aide pour sauver leur mariage.

L’union entre Kanye et Kim semble bel et bien terminée. Preuve en est, ils auraient cessé leurs rendez-vous avec leur love coach. Ils ne veulent plus faire d'efforts pour sauver leur couple.

"Ils ne sont tout simplement pas sur la même longueur d’onde quand il s’agit de leur avenir en tant que famille", tels sont les mots prononcés par un proche du couple West au média PEOPLE. Kanye et Kim Kardashian auraient décidé de rompre leur mariage après 7 ans d’union. Ces rumeurs ne font que se confirmer au fil des semaines. Aujourd’hui, on apprend qu’ils ne se rendent plus à leur thérapie de couple. Le mal est fait, l'envie n'est plus là. Selon eux, il n'y a plus rien à sauver.

On le sait, leur amour a été rythmé par de nombreuses épreuves. Entre les séparations temporaires, les crises de bipolarité de Kanye et son engagement en politique… Ça n’a jamais été un long fleuve tranquille. Fait récent : celui qui a attrapé la Covid-19 aurait engagé un avocat spécialisé dans le divorce. Kim avait déjà pris les devants il y a deux semaines en choisissant l’avocate qui s’était occupée de la rupture entre Angelina Jolie et Brad Pitt.

Quoi qu’il en soit, la séparation de l’auteur de "Jesus Is King" et l’influenceuse star se confirme. Même si l'initiative viendrait de Kim, la décision aurait été prise depuis longtemps déjà. Si aucun ne s’est réellement prononcé, les choses avancent. Il paraîtrait même que cela fait plus d'un an qu'ils ne vivent plus ensemble.

Affaire à suivre (encore)...