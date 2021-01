Lil TJay arrêté !

Encore un jeune rappeur de plus derrière les barreaux...

Plus on avance dans le temps et plus les rappeurs ayant des démêlés avec la justice sont jeunes. On ne compte plus les artistes qui, à même pas 20 ans, ont déjà plusieurs allers-retours en prison à leur actif. Certains, comme Kodak Black ou Bobby Shmurda y sont d'ailleurs encore. Et d'autres continuent de venir rallonger cette triste liste, laissant parfois le rap US orphelin de ses meilleures futurs stars. Cette semaine c'est Lil TJay, 19 ans, qui a été arrêté par la police de New-York dans la journée du 30 décembre.

Les charges retenues contre lui sont assez sévères : possession illégale d'arme à feu, de marijuana et également un vol qualifié. Selon TMZ, Lil TJay et les 4 autres personnes présentes dans le véhicule ont d'abord été arrêtés pour avoir changer de voie sans clignotants. Constatant la forte odeur d'herbe qui se dégageait du véhicule, les forces de l'ordre ont alors décidé de pousser un peu plus la fouille de la voiture, découvrant donc des armes et de la drogue, duo classique aux USA. On n'a aucune précision concernant le vol qualifié, on sait juste que personne dans le véhicule n'a revendiqué la propriété de l'arme ou des substances.

On ne sait pas encore ce que risque exactement le jeune rappeur de 19 ans. On sait par contre que Lil TJay avait déjà eu à faire au NYPD quelques jours auparavant, lors du tournage d'un clip où les armes à feu étaient apparemment de sortie, poussant les voisins à appeler la police. Affaire à suivre !