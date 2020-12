Babson du Wanted Posse est décédé

Osmane Sy, plus connu sous le nom de Bason, nous a quitté hier.

Une bien triste nouvelle pour le hip hop français est parvenue à nos oreilles ce matin. On a perdu l'un de nos plus grands ambassadeurs, en la personne d'Ousmane Sy, plus connu sous le nom de Babson, célèbre membre du Wanted Posse. Fondé au début des années 90, ce crew qui était à l'avant-garde de la danse est devenu aujourd'hui une vraie compagnie de danse professionnelle. Ousmane co-dirigeait même le Centre Chorégraphique National de Rennes, preuve que son influence s'était étendue bien au-delà du monde du hip hop.

Véritable passionné de danse, Babson nous quitte donc à l'âge de 40 ans, pour des raisons qui demeurent encore inconnues du public. Une mort inattendue qui fait suite, à peine un an après, à celle de Karim Barouche, autre B-Boy légendaire de France et on espère évidemment que cette vague de disparitions précoces va s'arrêter là. Vainqueur de nombreux battle internationaux (Juste Debout, Battle Of The Year), Ousmane avait créé ce qu'il appelait l'afro-house spirit, avec des mouvements inspirés des danses traditionnelles africaines, reliant ainsi la culture noire-américaine du hip hop avec ses racines historiques africaines.

Grand avant-gardiste, c'est également lui qui était à l'origine de la création du groupe Paraox-Sal, 100 % féminin (un des premiers en France). Nos pensées vont évidemment à sa famille en premier lieu, mais aussi à ses compagnons de danse, tout le Wanted Posse, qui avait prévu énormément de dates en 2021. Mais aussi à tout le Mali, pays d'où était originaire le père de Babson et où il était une véritable star.