Quando Rondo aurait supplié Lil Durk de ne pas se venger

Les deux rappeurs auraient des échanges en DM.

Quando Rondo qui est clairement impliqué dans la bagarre ayant coûté la vie à King Von au début du mois de novembre aurait envoyé des DM sur Instagram à Lil Durk pour éviter que le rappeur de Chicago ne se venge de la perte d'un de ses proches et pour prôner la paix. C'est en tout la rumeur qui court en ce moment sur Internet. Une histoire balayée d'un revers de la main par Rondo. Mais, on sait très bien que toute rumeur est basée sur un minimum de vérité alors on doute. Ceci dit, depuis la mort de Von, il a plutôt fanfaronné et même envoyé un diss track. Alors soit il est totalement schizophrène, soit la rumeur n'a aucun fondement.

Quando Rondo a tout de même été obligé de démentir qu'il aurait eu une conversation via les DM d'Instagram avec Lil Durk malgré les captures d'écran qui proviendraient de leurs échanges. "Ne croyez pas à cette m*rde sur Internet, je ne DM personne" a-t-il expliqué avant de préciser qu'il n'a "ni Facebook ni Snapchat."

La conversation présumée en DM montrerait Rondo en train d'implorer Durk de ne pas se lancer dans une vendetta pour venger la mort de King Von afin que tout le monde puisse rester en vie et continuer à travailler correctement pour nourrir leurs familles. Cette "demande", si tant est qu'elle existe vraiment, vient juste après l'histoire de son concert annulé parce que Lil Durk aurait acheté toutes les places pour lui mettre un coup de pression.

Lil Durk, lui, a désactivé les comptes de ses réseaux sociaux après la mort de son frère Von. Il n'a repris aucune activité depuis et c'est sans doute ce silence qui inquiète le plus Rondo.