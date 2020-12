Tory Lanez continue de clamer son innocence, il n'a pas tiré sur Megan Thee Stallion !

Tory Lanez soutient qu'il n'a pas tiré sur Megan...

Tory Lanez continue de clamer son innocence dans l'affaire de la fusillade impliquant Megan Thee Stallion qui date de juillet dernier. Vendredi soir, le rappeur canadien a répondu à un commentaire Instagram qui lui demandait de fournir une réponse claire pour savoir s'il avait ou non tiré sur la rappeuse. Lanez a nié à plusieurs reprises les allégations devant le tribunal, sur les réseaux sociaux et sur son dernier projet, "Daystar", et il a fait à nouveau ce week-end : "Je me rends compte que tout le monde ne m'a pas entendu dire : 'non, je ne l'ai pas fait' sur mon album"... parce qu'ils ont confondu un homme noir exprimant son innocence avec de l'insensibilité... vous en saurez quand je passerai devant le tribunal."

Plus d'un mois après l'arrestation de Lanez pour arme à feu dans les collines d'Hollywood, Megan, qui était avec le rappeur lors de l'arrestation, l'a publiquement accusé de lui avoir tiré une balle dans le pied cette fameuse nuit où il a été placé en garde à vue. L'artiste originaire de Houston a même abordé l'incident dans le morceau "Shots Fired", issu de nouvel album "Good News".

Après avoir mené une enquête suite aux accusations de Megan, le bureau du Département de Los Angeles du comté de Los Angeles a finalement inculpé Lanez d'agression avec une arme à feu semi-automatique et de port d'une arme à feu chargée et non déclarée. Le rappeur encourt 22 ans et huit mois de prison s'il est reconnu coupable. Pour le moment, il continue de plaider non coupable et la prochaine audience est prévue pour le 20 janvier.