6ix9ine parle mal de sa fille, son ex le menace

La mère de sa fille est en colère

6ix9ine est une balance, un rappeur, un ancien taulard, un troll mais aussi un papa et ça, il a tendance à l'oublier. Alors son ex est là pour lui rappeler qu'il a une fille et que tout ce qu'il fait comme traîner au strip-club ou être à deux doigts de se battre avec un boxeur professionnel à des conséquences sur sa fille et son éducation. Surtout, elle aimerait vraiment qu'il s'occupe un peu plus d'elle et la respecte.

Tekashi 6ix9ine et la mère de sa fille, Sara Molina, ne s'entendent plus depuis longtemps. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'elle essaie de rappeler au rappeur aux cheveux colorés qu'il a une petite fille et que ça serait bien qu'il s'en occupe un peu plus. Surtout, elle a dit à Tekashi qu'il pouvait bien dire ce qu'il voulait sur elle, elle s'en foutait mais si jamais il manque de respect à son enfant, ça risque de mal se passer...

"Je n'ai jamais mal parler de lui avec elle et quand je lui parle de lui, c'est toujours parce qu'il s'est mis dans de mauvaises situations. Je m'abstiens de parler de tout ce qu'il m'a fait subir et de tout ce dont ma fille a été témoin à cause de lui. Mais là où je ne vais pas me taire, c'est que tu appelles NOTRE fille, 'cette petite fille' comme si elle ne signifiait rien pour toi, TOUT CE QUE TU FAIS A DES CONSEQUENCES SUR NOTRE FILLE et sur les autres enfants qui l'entourent parce qu'honnêtement, les seules personnes qui restent avec toi, on les appelle des fans."

Et elle a continué sur le même ton, on va juste vous épargner les insultes :

"Il peut me traiter comme il veut et me manquer de respect mais traiter notre fille de "cette petite fille" et la traiter comme une moins que rien ?"

Pendant ce temps, 6Ix9ine a laissé 2000 dollars de pourboires dans un strip-club avec sa petite-amie actuelle lors d'une soirée où personne de son entourage ne portait de masques. On se rappelle quand même qu'il a été libéré parce que, en tant qu'asthmatique, il courait un risque en restant sous les barreaux alors que l'épidémie de Covid-19 faisait des ravages...

Après l'échec de son album "Tattle Tales", 6ix9ine perd encore de nouveaux points...