Rohff ridiculise Booba avec le dossier Fanny Neguesha !

Après les confidences de Fanny Neguesha sur B20, Housni le clashe !

Fanny Neguesha, ancienne compagne du footballeur Mario Balotelli, s’est livrée dans une interview sur son clash avec Booba. Elle sous-entend qu’il n’aurait pas supporté se faire recaler par elle. Rohff a sauté sur l’occasion pour ressortir l’entretien et ainsi tacler son rival !

Le beef entre Rohff et Booba ne s’arrêtera jamais ! Plus le temps passe et plus la tension monte. Récemment, le Duc de Boulogne a même publié le casier judiciaire de Housni sur twitter. On a l’impression que tous les coups sont permis. Et l’auteur de "G.O.A.T" vient de nous le prouver une nouvelle fois en faisant resurgir une vieille affaire.

Il y a quelques temp, l’ex du célèbre footballeur Mario Balotelli, Fanny Neguesha, s’est exprimée dans une interview avec le journaliste Sam Zirah sur sa relation conflictuelle avec l’auteur de "5G". Lorsqu’il lui demande la raison de ce conflit, elle répond : "Booba je l’ai connu, je devais avoir 16/17 ans. Après bon, c’est vrai que je trouve ça un peu ridicule de se clasher avec une nana. S’il y a une véritable raison je pense que lui la sait mieux que moi, je vais pas parler sur son dos, mais lui connaît la véritable raison". Elle ajoute : "Après voilà, des fois il y a quelqu’un qui plait à quelqu’un et l’autre… Des fois, on n’a pas toujours ce qu’on veut et lui en l’occurrence, il n’a pas toujours eu ce qu’il voulait peut-être". On a capté le message. Booba aurait donc pris un vent de la part de la mannequin.

Ses dires auraient pu passer inaperçus… Mais c’est sans compter sur Rohff qui a choisi de s’en servir pour le provoquer une énième fois celui qui va sûrement retravailler avec Maes. Hous’ a trouvé ça judicieux de republier l’interview sur ses réseaux sociaux. En prime ? Un petit commentaire des familles ! Il écrit : “Fanny n’avait que 16 / 17 ans MDR T’as pas honte ? Tu clash une nana, t’as des complexes féminins toi. Une vraie meuf dans un corps de vers de terre musclé MDR #Ridiculous. N’ai pas peur de lui Fanny, dis nous tout. Il parle sur le dos de tout le monde, c’est la chèvre de monsieur Seguin”. Il poursuit en disant : “Tu t’es fais refouler par la mineure belge, t’as jamais digéré le stop en faite MDR Je comprends mieux maintenant pourquoi il clash Fanny Neguesha. Espèce de fum*er, elle avait 16 piges, t’es sans pitié. Elle a pas voulu, t’as pris le seum jusqu’à 44 ans MDR Sacré Erk Elie, tu t’es mangé un sale vent”.

A-t-on besoin de rajouter quelque chose ?