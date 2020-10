Tory Lanez n'a plus le droit de s'approcher de Megan Thee Stallion

Le Canadien risque gros.

Officiellement accusé d'avoir tiré et blessé Megan Thee Stallion, Tory Lanez commence à en subir les conséquences judiciaires. Hier, lors de sa première comparution devant un tribunal, il a été condamné à ne plus s'approcher de la rappeuse de Houston.

Tory Lanez a comparu une première fois devant un juge du Comté de Los Angeles concernant la soirée où il aurait tiré sur Megan Thee Stallion. L'audience s'est déroulée par téléphone, coronavirus oblige. Son avocat ayant demandé un report, le rappeur canadien n'a pas eu encore à plaider coupable ou non coupable. Mais, il n'est pas sorti d'affaire pour autant. TMZ rapporte en effet que le juge a émis une ordonnance de protection contre lui, ce qui signifie qu'il doit désormais rester à au moins 100 mètres de Megan et n'avoir plus aucun contact avec elle. Il a aussi dû s'acquitter d'une caution de 190 000 $. Rappelons que s'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à 22 ans de prison.

Cette ordonnance arrive le jour même où la chanteuse de "WAP" a publié une tribune dans le New York Times intitulée "Megan Thee Stallion : Why I Speak Up For Black Women". Bien qu'elle ne revienne pas précisément sur les événements de la soirée du 12 juillet dernier, elle y explique quand même pourquoi elle attendu avant d'identifier Tory Lanez comme étant le tireur.

"Au départ, je n'ai rien dit sur ce qui s'est passé parce que j'avais peur pour moi et pour mes amis. Même en tant que victime, on a accueilli mon témoignage avec scepticisme et jugement. La façon dont les gens l'ont publiquement remis en question et en ont débattu, comme si j'avais joué un rôle dans ma propre agression, m'a prouvé que mes craintes de parler de ce qui s'était passé étaient justifiées."

Mais elle a quand même donné son sentiment sur cette soirée.

"J'ai récemment été victime d'un acte de violence commis par un homme. Après une fête, j'ai été touché par balles deux fois alors que je m'éloignais de lui. Nous n'étions pas en couple. En vérité, j'ai été choquée de me retrouver à cet endroit."

Depuis, Megan Thee Stallion milite pour les femmes, pas seulement pour les femmes noires. Elle-même victime, elle profite de sa notoriété et de la puissance de ses réseaux sociaux pour faire passer des messages importants sur ces sujets de société.