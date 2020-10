Tyga se lâche sur OnlyFans !

Tyga vient de découvrir OnlyFans, et visiblement il s'amuse beaucoup !

Les réseaux sociaux se réinventent à une vitesse folle : on est passé en quelques années de Facebook à Twitter, puis à Instagram, pour enfin en arriver à aujourd'hui, où Tik Tok et OnlyFans règnent en maîtres sur la discipline. OnlyFans n'a en soi rien inventé d'incroyable, il est d'ailleurs parfois simplement décrit comme un "Instagram du porno". Il permet en tout cas de mettre en ligne du contenu protégé, qui peut vous être révélé contre une certaine somme d'argent, via diverses formules d'abonnement.

Ainsi, là ou le propriétaire du compte OnlyFans peut faire de l'argent grâce à son contenu directement auprès de ses abonnés, contrairement à Insta, où ce sont surtout les marques qui paient les influenceurs. Tyga vient de découvrir ce nouveau réseau et ça a l'air de beaucoup lui plaire. Le rappeur US a en effet créé son propre compte OnlyFans, sur lequel il publie des clichés plus "hots" les uns que les autres. Il n'hésite d'ailleurs pas à se mettre complètement à nu, voire même à poster des photos où on voit seulement... son sexe.

Ce qui fait de Tyga un des rares rappeurs à assumer le fait de montrer sa queue à tout le monde, une chose assez rare pour être soulignée. On va vous épargner les photos, qui sont facilement trouvables sur le net, mais sachez que le pénis de T-Raww s'est retrouvé en tendance sur Twitter. On espère évidemment que ça ne va pas lui attirer d'ennuis avec son actuelle petite amie. Ou peut-être qu'elle va finir elle aussi par participer à ce compte OnlyFans, allez savoir, les célébrités n'ont plus de limites aujourd'hui !