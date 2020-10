Nicki Minaj est maman !

Nicki Minaj est devenue mère ! Son bébé est né le mercredi 30 septembre à Los Angeles. La rappeuse et son mari Kenneth Petty accueillent leur premier enfant.

Félicitations à Nicki Minaj ! Elle a accouché pour la première fois le mercredi 30 septembre. En temps normal, elle est très présente sur les réseaux sociaux, mais elle n’a fait aucune annonce officielle. Du moins pour le moment ! A 37 ans, celle qui est sur le point de stopper son beef avec Cardi B veut vivre pleinement cette nouvelle expérience qui changera sa vie. On ne connait toujours pas le sexe et le prénom du bébé. Mais les pronostics sont lancés…

Nicki Minaj Gives Birth To First Child https://t.co/Vrbm4tgpv5 — TMZ (@TMZ) October 1, 2020

Elle avait annoncé sa grossesse dans un post Instagram en juillet dernier. Elle pose à genoux et touche son ventre avec ses mains. Ce qui lui a permis de mettre fin à beaucoup de rumeurs. Il faut dire qu’elle n’expose pas tant que ça sa vie privée. Nicki Minaj se la joue étonnamment pudique à ce niveau-là.

C’est donc une nouvelle page qui s’ouvre pour elle et Kenneth Petty, l’homme qu’elle a épousé en octobre 2019. Ils se sont connus adolescents à New York dans le quartier du Queens. Ils avaient déjà flirté ensemble par le passé. La rappeuse le considère d'ailleurs comme son premier amour. Et on espère que ce sera son dernier !

Encore bravo Nicki !