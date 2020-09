Tory Lanez clashé par le rap game US !

De nombreuses personnalités du rap game US ont envoyé de gros missiles sur Tor Lanez depuis quelques jours.

En juillet dernier une fusillade éclatait non loin de Hollywood Hills, à Los Angeles. Une fusillade pendant laquelle Megan Thee Stallion est touchée aux pieds, et après laquelle la chanteuse accuse formellement Tory Lanez de lui avoir tiré dessus (les deux artistes entretenaient une relation). Depuis la lumière n'a toujours pas été faite dans cette enquête, mais on commence à avoir un bel aperçu de l'attitude assez toxique de Tory Lanez envers plusieurs femmes. Mais ce dernier a quand même décidé de sortir son album, "Daystar", ce vendredi. Un projet dans lequel il s'en prend à Megan et semble l'insulter à plusieurs reprises.

Rick Ross speaks on Tory Lanez pic.twitter.com/D3PAI6HshI — XXL Magazine (@XXL) September 25, 2020

Plusieurs titres semblent avoir été écrits juste pour dire ce qu'il pensait de cette affaire, toujours en cours. Du coup, le rappeur s'est fait défoncer sur les réseaux sociaux, normal. Mais aussi par d'autres collègues rappeurs, comme Rick Ross. "Tory Lanez, mauvais choix, frère. Sortir ce projet, le jour des manifs pour Breonna Taylor... On doit montrer du respect à nos soeurs mec. C'est pas comme ça qu'on affronte les accusations faites par une femme. C'était un choix de merde, mon pote. Tu ne feras aucune thune avec cette merde". Tory lui déjà d'ailleurs répondu, affirmant qu'il été venu à Miami, manifester neuf jours pour Breonna, mais qu'il n'avait jamais croisé Rick Ross dans ces marches.

Les rappeuses DreamDoll et Asian Doll, qui avaient pris la parole au sujet de la fusillade pour publiquement défendre Megan (qui se faisait insultée par certains sur les réseaux) en ont également pris pour leur grade dans l'album. Elles ont répondu assez violemment par Instagram, en disant qu'elles n'en avaient "rien à foutre de ce qu'il racontait. De toutes façons ça n'est qu'un pauvre nain, il ne fait peur à personne, tout le monde s'en fout de lui". Une réponse qui ale mérite d'être claire...