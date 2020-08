Lil Mosey arrêté !

Pour possession d'armes.

Le créateur du hit "Blueberry Faygo" a éta arrêté durant le week-end pour possession illégale d'armes à feu. Lil Mosey a été placé en détention avec son chauffeur/garde-du-corps et une autre personne qui se trouvait dans le même véhicule.

Si on en croit les informations de TMZ, Lil Mosey a été arrêté à à Burbank, en Californie, après que la police ait remarqué que la Cadillac Escalade dans laquelle il voyageait avec deux autres personnes ne possédait pas de plaques d'immatriculation. Les policiers ont ensuite repéré un hostler vide sur les genoux du conducteur et ont donc fouillé le véhicule avant d'y trouver trois pistolets semi-automatiques de 9 mm chargés. Les forces de l'ordre ont aussi découvert quatre cartes de crédit dans le sac à dos du garde du corps et aucune de ces cartes n’appartenaient à un des occupants de la voiture.

Comme personne n'a reconnu être le propriétaire des armes, tout le monde a été arrêté. Lil Mosey a ensuite payé une caution de 35 000$ et ils ont été libérés tous les trois.

C'est un accroc de taille dans une année 2020 pourtant prolifique pour le jeune rappeur qui a lancé un hit planétaire avec son titre "Blueberry Faygo", révélé sur TikTok, avant de partir à la conquête du monde en février dernier. Son album "Certified Hitmaker" datant de 2019 est ressorti ce 14 août 2020 sous une version "AVA Leak" et est déjà certifié disque d'or.

Cet accroc judiciaire ne devrait pourtant ralentir la progression du jeune rappeur vers le sommet.