6ix9ine quitte les réseaux sociaux et organise sa protection

6ix9ine a décidé de quitter les réseaux sociaux et commence à organiser sa protection pour sa remise en liberté !

Alors qu'il doit récupérer sa liberté dans quelques semaines, 6ix9ine vient de supprimer ses réseaux sociaux. Mais soyez rassurés, il annonce qu'il prépare déjà son grand retour afin de se venger de ses haters.

Le rappeur s'est confié à TMZ et a précisé qu'il désactivait Instagram temporairement sous les conseils de son avocat, Lance Lazzaro, qui l'a exigé pour sa sécurité. Tekashi sera libre début août et son équipe a peur qu'il dévoile par erreur des informations sur sa localisation actuelle ou future via les réseaux sociaux.

Peu importe, 6ix9ine soutient qu'il sera toujours dans les rues de New York, mais qu'il y sera "au même titre que Donald Trump", c'est-à-dire avec des gardes armés autour de lui et il prévoit d'engager 22 membres des forces de l'ordre. De plus, Tekashi aura 5 SUV blindés qui l'escorteront en ville et dans tous ses déplacements. Bien qu'il soit en train de prévoir sa mise en sécurité, le rappeur insiste sur le fait qu'il n'a "pas peur" et qu'il est même pressé de sortir à nouveau. L'interprète de "TROLLZ" refuse de quitter sa ville natale même si ses avocats le lui conseillent, donc le sujet est toujours en suspend.

Concernant ces derniers jours en confinement, Lance Lazzaro explique que les fédéraux continueront de lui faire des tests de dépistage, de le conseiller et de surveiller ses activités.

Enfin, son retour risque d'être très remarqué ! En effet, Tekashi annonce qu'il reviendra pour troller ses haters sur les réseaux sociaux...La provocation du rappeur n'est pas prête de s'arrêter.