Ja Rule est-il ruiné ?

Il fait de la pub pour un kebab...

Ja Rule a été une superstar. Evidemment, cela fait un moment qu'il coure après le succès et il doit en plus assumer l'énorme fiasco du Fyre Festival. Cet échec l'a-t-il mis sur la paille ? 50 Cent répondrait par l'affirmative. Nous, on a plus de doutes mais aujourd'hui, il s'est passé deux événements qui laissent à penser qu'il est vraiment à cours d'argent. Il a fait une espèce de showcase lors d'une pool party pour 15 personnes et on a vu apparaître une pub loufoque et rincée pour un kebab. On sait bien que le ridicule ne tue pas mais quand même...

Ce matin, Ja Rule a été repris de volée par 50 Cent pour avoir donner "un concert" lors d'une pool party où c'est le bout du monde s'il y avait 20 personnes pour s'ambiancer sur ses sons... Mais plutôt que de démentir, d'autant que la vidéo n'est pas très claire et on a vraiment un doute sur le fait que cela soit vraiment lui qui chante, il a totalement assumé et s'est même dit disponible pour d'autres événements de ce type.