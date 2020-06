Booba ciblé par Instagram ?

Le Duc a reçu un nouvel avertissement.

Alors que Booba a déjà été banni d'Instagram il y a quelques mois pour non respect des règles du réseau social, obligeant même le patron de l'application à se justifier, le Duc a reçu un nouvel avertissement quant à son utilisation d'Insta. Un temps, il s'était remis sur Twitter, mais il n'y a pas, c'est bien Instagram qu'il préfère et il a repris son téléphone pour republier sur le réseau. Encore une fois pourtant, Instagram trouve qu'il a dépassé les bornes en partageant une vidéo d'une comique. On peut légitimement se poser la question : Booba est-il dans le viseur d'Instagram ?

Il y a quelques heures, le Duc partageait une vidéo d'une humoriste Tchikita 937 qui se lance dans une critique acerbe des femmes de la nouvelle génération. Elle y va fort mais cela reste de l'humour et elle fait rire B2O qui a eu envie de la mettre en avant sur son propre compte. Et ça, Instagram n'a pas du tout aimé du tout et a envoyé un avertissement à Booba avant désactivation de son compte.

Bah alors @iamtchikita937 on propage la hainance sur les réseaux hein tu veux me couler c’est ça ? ???????????? #jesuistchikita

Voir cette publication sur Instagram Bah alors @iamtchikita937 on propage la hainance sur les réseaux hein tu veux me couler c’est ca? ???????????? #jesuistchikita ????????‍☠️???? Une publication partagée par boobaofficial (@boobaofficial) le 15 Juin 2020 à 6 :20 PDT Mais ce qui pose question, c'est que cette vidéo reste visible sur le propre compte de la comique et Booba n'a manqué de le relever. Il se demande dans une story pourquoi lui reçoit un avertissement tandis qu'elle peut continuer à diffuser son sketch. "Comment ça, moi ils me sautent la vidéo et toi elle est encore sur ta page.Azy dis-leur y remettent à 6M, les 5,5 d'avant + intérêts dédommagements sans frites supplément George Floyd sauce BLM bien vu Tchiki."

Le fait est que c'est quand même bizarre que Booba soit averti par l'application et pas la comique. Il serait dans le collimateur d'Instagram que ça ne serait pas étonnant...