Sevran : Booba, Maes et Da Uzi répondent à Kaaris

Kaaris n'est pas en odeur de sainteté dans sa ville...

Il y a définitivement un conflit entre les rappeurs de Sevran. Dans notre article de ce matin, on avait un doute car rien n'était vraiment clair même si Kaaris a donné des indices sur ses réseaux sociaux. Quelques heures plus tard, Maes et Da Uzi ont répondu au dozo au sujet de la compilation 100% Sevran qui devrait donc se faire sans Riska. Et Booba y a évidemment mis son grain de sel...

Dans un premier temps, Da Uzi a reposté un long message de son manager dans lequel ce dernier il revient sur la "polémique" qui est en train d'enfler.

"Aucun rappeur n'a donné de la force à Sevran, retenez-le bien. C'est Sevran qui donne de la force à des rappeurs de la ville. Sevran est une ville connue pour autre chose avant le rap et c'est pour ça que chaque rappeur de notre ville créé un engouement mais ce ne sont jamais les rappeurs qui ont créé la ville".

Ceci dit, il laisse une possibilité puisqu'il conclut en disant que "V2V ne ferme aucune porte aux artistes connus qui veulent soutenir et donner de la force aux jeunes".

Da uzi repost le snap de son manager en réponse à Kaaris !



"Sevran est une ville connu pour autre chose avant le rap et c'est pour ça que chaque rappeur de notre ville crée un engouement [...] C'est le rap qui surf sur nos histoires"

Il a aussi mis en ligne une vidéo dans laquelle il explique que "la veste est toujours droite" et que "les gens pensent ce qu'ils veulent".



"La veste elle est toujours droite, les gens ils pensent ce qu'ils veulent"

Les langues se délient puisque Maes aussi répondu à Kaaris en disant : "On t'as jamais vu dans la stup ni dans les 'travaux'"...

Maes répond au snap de Kaaris et valide la story de Da uzi !



« On t'a jamais vu dans la stup, ni dans les "travaux" »

Zed du groupe 13 Block préfère lui remercier "Stavo pour les travaux".