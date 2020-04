Jul annonce son album pour juin

"La Machine" est de retour !

Confinement ou pas, cela ne va certainement pas arrêter Jul. Alors que les enchères centrées sur ses certifications viennent de s'arrêter et ont rapporté plus de 300 000 euros, le rappeur marseillais n'a pas freiné sa marche en avant. Dans la foulée du résultat de cette action solidaire, il a annoncé un nouvel album pour le mois de juin avec un titre qui lui colle à la peau : "La Machine". Il a aussi demandé à ses fans de réfléchir à la cover de ce projet et de lui faire des propositions.

"La machine", c'est un terme qui correspond parfaitement à Jul, artiste hyperactif, qui vient d'annoncer son nouvel album qu'il espère pouvoir sortir en juin. Selon lui, il ne reste que quelques détails à régler pour que cet opus puisse voir le jour. L'un d'eux est quand même de taille puisque selon ses dires, il cherche la pochette qu'il n'a pas encore. Et pour cela, il lance un appel à sa communauté.