Tory Lanez banni d'Instagram !

Le rappeur n'a plus de droit de faire de lives !

Alors qu'il venait de battre le record de spectateurs durant un live avec Drake, Tory Lanez qui faisait le show sur Instagram depuis le début du confinement avec son émission "Quarantine radio" a été banni de la plateforme pendant une semaine.

C'est le rappeur lui-même qui a annoncé l'information en diffusant une capture d'écran où l'on peut voir le message qu'il reçu de la part d'Instagram lui signifiant qu'il n'aura plus le droit de faire des lives avant le 14 mars prochain.

"Sur la base de l'utilisation précédente de cette fonctionnalité, votre compte a été temporairement bloqué...Nous limitons certains contenus et actions pour protéger notre communauté."

Le rappeur canadien a envoyé ce message avec son post : "Ils ne veulent pas que je gagne !", faisant référence au record historique que son live a enregistré lors d'une précédente émission avec Drake.

D'ailleurs, devant le succès de ses lives, il avait créé une page spéciale "Quarantine Radio" qui a elle-aussi été privée de ses capacités à diffuser en live alors qu'elle comptait 25 000 abonnés en moins d'une minute et que quelques heures après sa création, elle en était déjà à 100 000 !

Depuis, il a lancé le #FreeTory avec comme objectif d'accélérer le processus et le retour de "Quarantine Radio". Si son émission accueillait nombre de stars comme Drake et Justin Bieber à Megan the Stallion et Chris Brown, on peut penser qu'Instagram aimait beaucoup moins les concours de twerk...

En tout cas, comme souvent, cela a déchaîné l'imagination des internautes. Un petit exemple ici :