Booba a aidé Agathe Auproux pendant son cancer !

Booa et sa musique ont visiblement eu un effet positif sur la maladie d'Agathe Auproux !

La musique adoucit les moeurs et les peines, ça n'est pas qu'une légende. De nombreuses études ont montré l'influence positive de la musique sur la santé de certains patients, ça booste le mental et permet d'expulser parfois certaines émotions. Cela peut même réduire l'anxiété et la douleur et faire descendre la pression artérielle dans quelques cas précis. De manière plus générale, on peut dire que la musique peut aussi aider à se motiver avant une épreuve difficile, comme avant un combat de boxe ou une grosse opération. C'est ce qui s'est passé pour la journaliste Agathe Auproux.

Atteinte d'un cancer du système lymphatique en 2018, elle a réussit à vaincre sa maladie après de longs mois de traitements. En interview pour Clique & Chill, elle revient sur cette épreuve et dévoile ce qui l'a aidée à tenir le coup avant certains moments compliqués de son traitement : la musique de Booba, et particulièrement "92i Veyron" s'y on se fie au montage de l'émission. Les morceaux egotrip de Booba lui ont donné un petit surplus de motivation avant une grosse opération.

“J’avais envie d’un truc qui me mette dans un mood déterminé.” Avant son opération, Agathe Auproux a demandé à écouter @booba. A retrouver ce soir à 23h dans #CliqueAndChill pic.twitter.com/CH0jmAjPr8 — Clique TV (@cliquetv) February 19, 2020

Agathe Auproux révèle d'ailleurs qu'elle est une fan de longue date du rappeur du 92, qu'elle écoutait même bien avant qu'il passe à l'autotune. Elle avoue également que le rappeur lui manque sur Instagram. Qu'elle se rassure à ce niveau là, Booba est de retour, même si "officiellement" ça n'est pas lui qui gère son compte...