Kodak Black est fan de Drake et veut bosser avec lui !

Kodak Black veut sortir un album commun avec Drake, mais vu où il est, ça ne va pas être pratique...

Cette fin d'année a été rythmée par toutes sortes de clashs plus ou moins ridicules, en allant de Nick Cannon vs Eminem, à 50 Cent vs French Montana. Pour un genre musical dont les valeurs des débuts étaient "Love, Peace, Unity & Having Fun", ça la fout un peu mal, d'autant que ces clashs ne sont même plus musicaux dans la plupart des cas. On se contente de vieilles punchlines sur Instagram ou Twitter. Heureusement, il reste quelques artistes remplis d'amour dans ce Rap Game US, et Kodak Black, malgré les apparences, en fait partie.

Car au delà de ses problèmes de comportement, et de toute la partie egotrip gangsta de son oeuvre, le rappeur de Floride a toujours scandé sa volonté de transmettre de l'amour avec sa musique, de donner de la force aux jeunes comme lui. Et récemment, c'est à Drake que Kodak Black a envoyé beaucoup d'amour. Drizzy a en effet posté quelques clichés de lui sur Instagram, et Kodak s'est empressé de commenter "Je suis votre plus grand fan, Monsieur. J'aime votre musique Monsieur".

Il a rajouté, dans un deuxième commentaire, "Si nous ne pouvons pas faire un album entier tous les deux, je ne veux jamais faire de morceaux avec vous, Monsieur". Deux posts remplis de respect et d'admiration, on avait perdu l'habitude, ça fait bizarre. Mais, actuellement condamné pour presque 4 ans, après avoir menti sur un formulaire fédéral d'achat d'armes (le rappeur a fait appel), ce projet commun risque de ne pas voir le jour avant quelques années...