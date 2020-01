Naps prend sa retraite musicale avec fracas !

Naps a décidé de sortir de la musique, et il le montre avec la manière...

Les annonces de retraites musicales se multiplient dans le rap game, même si au final, rares sont celles à être vraies. La plupart ud temps, on a droit à des coups de communication pour faire grimper le buzz autour d'un nouveau projet / concept, comme un changement de nom de l'artiste par exemple. En France, on a eu par exemple Disiz, ou encore NTM, et aux USA, ils sont tellement nombreux qu'on n'arrive plus à les compter. Cette fois, c'est le rappeur marseillais Naps qui a annoncé sa volonté de quitter le rap game.

????Naps annonce arrêter la musique dans une vidéo



Il y brise même son disque d’or ????pic.twitter.com/OBsrkTW1wY — RAPLUME (@raplume) January 9, 2020

Il a annoncé sa retraite dans une courte vidéo qui laisse très peu de place à l'interprétation. On voit l'artiste dans un parking, qui affirme "Bon ok la famille, je vous explique. Pour moi la musique, c'est fini, je supporte plus, ça y est. J'ai passé du bon temps, merci pour tous ceux qui m'ont supporté, mais moi voilà, j'ai décidé de tout arrêter, c'est fini pour moi, regardez". A la suite de ça, Naps balance son disque d'or par terre et le piétine en l'insultant. Il a par ailleurs dit qu'il assurerait les dernières dates pour lesquelles il était programmé.

On a du mal à croire que cette annonce soit une feinte, et le rappeur a l'air sincèrement fatigué du rap game. Son geste ne manquera pas de faire parler, surtout à Marseille, où le rappeur était installé comme un très solide représentant de sa ville et de son rap. Le disque d'or qu'il fracasse est d'ailleurs celui qu'il a remporté avec son double album, "On est fait pour ça", sorti en juin 2019. Si les certifications ne sont pas aussi grandes qu'à l'époque de "Pochon Bleu", Naps restait une vraie tête d'affiche du rap du Sud. On lui souhaite bonne continuation pour la suite de ses projets, dans la musique ou ailleurs !