Kanye West : "Yeezus" dévait s'appeler "Thank God For Drugs" !

Pas sûr que Dieu aurait été d'accord avec le nom initial du projet de Kanye West...

En 2013, Kanye West sortait son album "Yeezus", un de ses derniers énormes succès en termes de vente, avec 750 000 exemplaires écoulés (même si on est loin des 3 millions de "The College Dropout"). Un album qui est le symbole du passage d'un Kanye West purement artiste, vers un Kanye beaucoup plus mystique, religieux, spirituel et expérimental. Une posture dans laquelle Kanye est aujourd'hui confortablement installé, mais à l'époque, ce virage avait beaucoup fait parler. Et on apprend aujourd'hui que le nom du projet aurait pu être presque à l'opposé de son nom final, "Yeezus".

C'est Joe Perez, un ancien cadre de DONDA, la structure fondée par Kanye West en 2012, qui nous donne les coulisses du choix du nom de l'album. En dévoilant des pochettes et des noms qui n'ont finalement pas été retenus, il a révélé au monde que le projet devait initialement s'appeler "Thank God For Drugs", que vous pouvez facilement traduire. On est donc assez loin du côté spirituel, ou alors dans un délire vachement psychédélique, ce qui conviendrait bien à Kanye dans tous les cas.

On imagine que Dieu n'aurait pas forcément apprécié ce genre d'hommage, mais ne nous avançons pas trop. En tout cas, le nom du projet aurait fait fortement polémique, surtout aux USA, pays où on ne plaisante pas avec la Foi. Quoiqu'il en soit, on a une preuve supplémentaire que Kanye West est vraiment à part...