Gambi tease son prochain titre !

Un teaser bien délirant, comme souvent avec Gambi !

Gambi, c'est le phénomène de l'année rap français 2019. En à peine quelques morceaux, le rappeur de Fontenay-sous-Bois, dans le 94, a su imposer sa patte, et même se mettre à dominer le rap français, tout ça grâce notamment à son tube : "Popopop", déjà sacré single d'or, qui a amené une vibe dansante dans le rap français. Un style dansant, jeune, insolent, décomplexé, et surtout, extrêmement souriant, voilà les éléments qui ont transformé l'époppée de Gambi en success story. Une histoire qui a perduré depuis avec la sortie de nouveaux singles, qui ont tous de très bon scores de vues sur Youtube.

Et c'est loin d'être terminé, puisque le jeune rappeur est déjà en train de teaser ses prochains morceaux. La vidéo a été dévoilée sur Instagram, et l'image de présentation nous montre Gambi, en train de chier, tout simplement, avec un logo "-18" bien placé. Pour le reste de la vidéo, on voit le rappeur dans Paris, ou dans sa cuisine, ou sur ses chiottes, en train d'esquisser des pas de danse sur une instru très entraînante. Le tout, accompagné d'une légende : "Voici mon prochain son ! Joyeux Noël. J'ai emmené le meilleur de sa génération avec moi sur la lune, on s'est régalé".

Une annonce assez mystérieuse, d'autant qu'aucune information n'a fuité sur ce fameux "meilleur de sa génération". On imagine qu'il parle d'un rappeur, probablement un peu plus vieux que lui (car sinon, le meilleur de la génération, ce serait Gambi lui-même, évidemment), mais on a du mal à voir qui pourrait venir lui prêter main forte sur ce son dansant. Peut-être Heuss l'Enfoiré ? L'avenir nous le dira !