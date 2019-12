Orelsan et sa marque présentent leur calendrier de l'Avent !

Avnier, la marque créée par Orelsan, dévoile son calendrier de l'avent et te fera peut-être rencontrer Orelsan !

Les rappeurs qui ont essayé de lancer leur marque sont nombreux, et ceux qui les ont fait perdurer, eux, se comptent sur les doigts d'une main. Mais comme Orelsan réussit presque tout ce qu'il entreprend depuis quelques années, sa marque AVNIER, fondée en 2014, est toujours debout. Il la dirige en partenariat avec Sebastian Strappazzon, un ami d'Orel, qui est chargé du design. Une affaire qui roule plutôt pas mal, si on en juge par les tarifs pratiqués par la marque Franco-Suisse, bien plus hauts que pour les marques de streetwear traditionnelles.

Et Orelsan et sa marque ont décidé de lancer une grande opération de comm' pour Noël : un calendrier de l'avent, via le compte Instagram de AVNIER. Vous connaissez le principe : une case par jour jusqu'à Noël, et un cadeau différent à chaque fois ! Du coup, la marque et le rappeur redoublent d'originalité pour les cadeaux : des sapes, évidemment, mais surtout une fondue avec le rappeur et son designer, à laquelle vous pourrez inviter un de vos potes, ou encore deux places pour voir Vladimir Cauchemar mixer (le célèbre DJ a posé pour la marque).

En 5 jours, on a déjà eu droit à plusieurs surprises de haute qualité, on se demande jusqu'où iront Orelsan et sa marque pour faire plaisir aux fans ! Mais le rappeur n'a pas pour habitude de se fixer des limites, pourquoi pas un pass pour le suivre en backstage lors de sa prochaine tournée!