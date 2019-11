Birdman : ses problèmes financiers s'aggravent !

Baby doit désormais plus de 20 millions de dollars !

Les choses se compliquent pour Birdman à qui l’on réclame maintenant plus de 20 millions de dollars...

Dans une interview donnée à Yahoo, Bryan "Birdman" Williams explique qu'il livre une bataille juridique pour sa vie. Il est récemment passé au tribunal pour essayer de stopper un créditeur de récupérer de l’argent sur sa musique.

Lui qui avait emprunté 12 millions de dollars en doit maintenant 20 à la compagnie EMG Transfer Agent, et selon The Blast, qui a obtenu des documents officiels, Baby demande au juge d’empêcher la banque de récupérer des profits de ses dernières séances en Floride, ainsi que de bannir toute action future qui irait en ce sens.

Birdman s’est mis lui-même dans les problèmes, car suite à un défaut de paiement de son prêt, EMG à tout de suite réclamé des compensations financières, et les règles financières aux States ne sont pas aussi flexibles que celles en France.

Mais Birdman ne compte absolument pas se laisser faire : il pense que c’est la compagnie qui essaye de l’arnaquer et pas l’inverse.

Malheureusement plus les semaines passent, plus le juge se range du côté du créditeur, et ce dernier a par ailleurs demandé un mandat pour que les huissiers puissent prendre possession de son manoir en Floride ; demande acceptée.

En plus d’avoir obtenu le contrôle de la demeure et de tous les biens du rappeur de Floride, EMG à encore faim et ne compte pas s’arrêter là. Comme dis plus haut, EMG a demané au tribunal afin de récupérer tous les bénéfices des chansons enregistrées, car le stud’ du Bird est lui aussi situé dans sa maison, qu’EMG contrôle donc officiellement a aussi soumis au….

Pour le rappeur, c’est trop !

Il affirme que le studio et donc les droits de ses musiques ne font pas parti du deal initial avant de déclarer : "Le créditeur peut affirmer que la propriété et le studio d’enregistrement sont tout deux à lui mais ce serait faux. Les studios pourraient très bien être déplacées pendant que le manoir reste."

Les derniers rapports indiquent que ce manoir coute plus de 80 millions, une affaire à suivre donc…