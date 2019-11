Remy Ma et Nicki Minaj avaient un deal pour éviter le clash !

Remy Ma et Nicki Minaj avaient u accord secret pour

Le clash est un des sports préférés des rappeurs US, mais les rappeuses ne sont pas non plus en reste, en témoigne le long clash assez agressif entre Remy Ma et Nicki Minaj par exemple. Un clash qui continue à perdurer, quoiqu'en disent les deux artistes, mais qui n'aurait jamais dû avoir lieu ! En effet, lors d'une interview pour l'émission "Hollywood Unlocked", Remy Ma a déclaré qu'elle et Nicki avaient une sorte d'accord tacite entre elles pour éviter le clash à sa sortie de prison (elle a été relâchée en 2014).

Elle s'explique : "Quand je suis rentrée chez moi enfin, on a une une conversation où elle m'a touchée. Une véritable conversation. Quoi que je fasse, ils diront que je veux te clasher, et quoi que tu fasses, ils diront que tu veux me clasher. On ne les laissera pas nous avoir, et je pensais que c'est comme ça que ça se passerait". Ca valait bien le coup de faire toutes ces belles promesses pour lancer un clash si violent.

Avec son lot de dossiers, et d'insultes assez virulentes balancées de part et d'autre. Pendant que Remy Ma, l'ancienne du rap game balançait des photos peu valorisantes de la belle Nicki dans sa jeunesse, ainsi que quelques "diss tracks" comme "Shether", Nicki faisait elle grimper ses ventes, en répondant elle aussi par des "diss tracks". Un clash qui aurait dû ne jamais voir le jour donc, et Remy regrette un peu la tournure que ça a pris.

"Ca m'ennuie que ce morceau où je m'attaque à une autre fille ait autant fonctionné, et tous les médias ne voulaient plus que me de me parler de ça. Je pense qu'on aurait pu attirer autant d'attention en bossant ensemble...". Et elle a probablement raison.