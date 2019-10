Karim Benzema lance un défi à Booba, Lacrim et Alonzo !

Le footballeur lance le #Double11Challenge...

Karim Benzema vous lance un défi sur Instagram ! En plus d'être l'un des meilleurs footballeurs au monde, le joueur du Real fait preuve d'humour sur les réseaux sociaux en postant une vidéo challenge aux internautes... On vous explique tout !

Le footballeur Karim Benzema fait la joie du Real Madrid depuis plusieurs années, même s'il ne joue avec l'Equipe De France à cause de ses différents avec Didier Deschamps, il reste une star incontournable du monde du foot. Aussi, Benzema s'est toujours entouré des rappeurs les plus influents du game qui sont devenus de véritables potes pour lui. On se rappelle de ses entrainements intensifs qu'il a menés au côté de son pote Booba pour l'octogone l'été dernier. L'attaquant du Réal a aussi eu le droit à des sons le concernant de la part de deux gros rappeurs : l'un du 94, il s'agit de Lacrim, et l'autre de Marseille : Alonzo.

Au nom de cette amitié, Benzema a décidé de leur lancer un défi sur Instagram : de lancer plusieurs ballons en 11 secondes seulement mais attention. Le but n'est pas de marqué mais de toucher la barre transversale le plus de fois possibles. Le footballeur a réussi à en mettre 5 en 11 secondes et 11 dixièmes. Résulat très impressionnant ! Hier, il a partagé cette vidéo sur son compte Instagram officiel en challengeant les plus grands : Lacrim, Alonzo et Booba. Benzema a lancé le fameux #Double11Challenge.

A voir maintenant si le public mais surtout ses trois potes rappeurs vont suivre le mouvement ... Et réussir surtout !