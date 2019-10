Damso s'engage dans l'humanitaire

Damso lance sa propre fondation humanitaire baptisée "Vie sur nous".

Damso se lance dans l’humanitaire. Il a crée sa propre fondation : "Vie sur nous". Elle va oeuvrer en République Démocratique du Congo, le pays natal du rappeur. C’est sur instagram qu’il a annoncé la nouvelle.



Damso est un artiste qui a réussi à s’imposer dans le rap game. Simple, honnête, atypique et talentueux, il a trouvé une place. Sa place. Et il a décidé d’utiliser cette notoriété pour une cause bien précise. Il a crée sa fondation humanitaire : "Vie sur nous". Le nom donné à ce projet doit vous dire quelque chose puisqu’il fait référence à son gimmick...

Ce dimanche 6 octobre, c'est sur son compte instragram qu'il a annoncé la nouvelle à ses fans. Dans sa story il confesse : "J’ai lu beaucoup de messages, j’ai réfléchi pendant des heures, des jours voire des mois. Et j’arrive toujours à la même conclusion : le vrai problème, c’est le vol des ressources naturelles. Minerais de sang, minerais de conflit". Querelles qui ont obligé Damso à fuir son pays à l’âge de 9 ans. Il a quitté Kinshasa pour l’Europe.

???? Damso va lancer la « Vie sur nous fondation » pour venir en aide à la République Démocratique du Congo ???????? pic.twitter.com/CK9lTVraJl — RAPLUME (@raplume) October 6, 2019

Il veut faire bouger les choses pour la RDC qui saigne. Le rappeur l’affirme : "on va déranger" !

Et il n’en est pas à son premier engagement pour le Congo. En 2018, il construit un orphelinat à Kinshasa pour ainsi offrir un logement aux enfants.

Il n’est pas le seul à s’engager. De nombreux rappeurs l’ont déjà fait ou ont pour souhait de le faire également. Il y a quelques mois, Lacrim était parti au Bangladesh pour rencontrer les Rohingya. Ou plus récemment, prenons l'exemple de Gims qui évoquait son envie de créer un projet caritatif inspiré des Enfoirés.

Utiliser sa notoriété pour les autres, quoi de mieux ?