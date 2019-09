6ix9ine : bientôt une série sur sa vie ?

Le parcours du rappeur bientôt disponible en série documentaire...

Après le procès des Bloods qui s'est achevé vendredi dernier, après la polémique géante et mondiale sur le témoignage de Tekashi 6ix9ine face à la justice américaine, le rappeur de 23 ans va avoir le privilège d'avoir sa vie adaptée en série... Explications !

Depuis son arrestation en novembre dernier (novembre 2018), Tekashi 69 fait la une des journaux télévisés, de la presse magazine, il est au coeur de toutes nos discussions. Le rappeur d'origine sud-américaine avait été arrêté par le FBI avec plusieurs membres de son gang, les Nine Trey Gangsta Bloods, pour fraude et rackets (trafics d'argent, de marchandises couteuses, de drogues mais surtout d'armes). Pour sortir la tête de l'eau, 6ix9ine avait accepté de devenir le "témoin coopérant" officiel de tous les procès des Bloods, trahissant ainsi tous ses anciens confrères de gang... Pour rappel, 9ine avait donné de lourdes informations concernant les dessous des trafics des Bloods mais aussi sur ses fonctions en tant que membre actif du gang. Le rappeur devait apporter de l'argent et faire des transferts très sombres d'armes et de drogues entre ses "boss". Encore plus incroyable dans cette lourde affaire, "snitch9ine" aurait balancé les noms de ses plus gros patrons et même des noms de stars américaines participant secrètement aux trafics des Bloods. Des artistes comme Jim Jones du groupe Dispet, Trippie Redd aussi dont le nom n'a jamais été mentionné dans aucun procès des Nine Trey. Et la plus incroyable c'est la "queen" Cardi B qui serait également de la partie !

Bref, vous l'aurez compris : le rappeur 6ix9ine a foncé tête baissée dans des affaires judiciaires beaucoup trop complexes pour lui ! Et c'est cette complexité justement qui a attiré les équipes de Snap Inc. La plateforme a annoncé sept émissions originales dont une série documentaire sur l'affaire 6ix9ine. La société souhaite véritablement surfer sur cette polémique qui fait bouillonner la presse américaine (et la presse du monde entier bien évidemment).

Dans cette série documentaire, la société voudrait mettre en lumière l'ascension fulgurante de l'artiste qui pour rappel avait battu le record de placer tous les titres de son dernier album dans le classement Billboard (une première !). Aussi, dans un second temps, la plateforme voudrait montrer la chute prématurée de l'artiste à cause de ses fonctions dans le monde des gangs...

6ix9ine, c'est finalement un phénomène. Un jeune homme de 23 ans qui brille de façon démesurée, qui s'est brûlé les ailes à voler trop vite, trop tôt. Pour preuve : le rappeur est en train de dire adieu à sa carrière d'artiste. Les autorités lui donnent le statut de "protection des témoins" parce qu'il existerait déjà des conspirations contre lui, pour l'assassiner. Tekashi 69 devrait sortir de prison d'ici début 2020... Et sans doute, disparaitre en se fondant dans la masse.