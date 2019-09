Drake : Céline Dion lui demande de ne pas se tatouer son visage

Drake veut se faire tatouer le visage de Céline Dion. Elle le supplie de ne pas le faire.

Céline Dion est en pleine promo pour sa tournée « Courage World Tour » et son prochain disque « Courage ». Elle enchaine les interviews. Quand on l’interroge sur l’envie qu’a le chanteur Drake de se faire tatouer son visage sur son corps, sa réponse est sans appel. C’est non.



Tous en moonwalk, on remonte à l’année 2017 ! C’est le jour de la cérémonie des "Billboard Music Awards". Drake rencontre Céline Dion. Il lui fait une confidence un peu spéciale. Il lui dit qu’il veut se faire tatouer son visage sur le corps. C’est pas une vanne.

Drake est ultra fan de la chanteuse canadienne. Et on sait que quand le rappeur dit quelque chose il le fait vraiment. Doit-on vous rappeler qu’il s’est fait tatouer les portraits de ses idoles : Aaliyah, Sade, Skepta, et les Beatles ?

Récemment, Céline Dion était l’invité d’une radio canadienne. Le média l'interroge et lui demande ce qu'elle pense de cette envie. La réponse de la chanteuse est claire, nette et précise. Elle choisit même de s'adresser directement à Drake et déclare :

"Ne fais pas. Tu peux m’écrire des lettres d’amour, tu peux m’envoyer des autographes pour mes enfants. Tu peux venir chez moi me rendre visite. Je peux t’inviter à manger. Nous pouvons aller boire un verre. Chanter tous les deux. Je peux même parler à ta mère… Tout ce que tu veux, mais je t’en prie ne fais pas ça."

Elle ajoute :

"J’ai toujours été mince. Quand tu vas vieillir, ce qui finira par t’arriver un jour, mon visage va se faire de plus en plus long, ce qui sera tout sauf joli. Vraiment s’il te plait, ne te fais pas tatouer. Si tu y tiens tant que ça, fais toi un faux au cas où tu changes d’avis."

Drake si tu nous lis, écoute Céline, conseil d’amis…