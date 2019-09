Affaire 6ix9ine : T.I. pense qu'il peut revenir et sera le bienvenu !

Tekashi 69 doit-il changer de vie ou retourner chez lui ?

Impossible de parler d'autre chose depuis le procès des Gangsta Bloods ! Le rappeur de 23 ans, Tekashi 6ix9ine a balancé énormément de dossiers concernant son ancien gang provoquant un déferlement de haine et de moqueries sur sa personne via les réseaux sociaux mais pas que... Le monde rap américain lui tourne littéralement le dos.

Les plus gros rappeurs from USA veulent tous lui faire la misère en commençant par YG ! Rappelez-vous, il y a quelques mois, il avait sorti un son nommé "Stop Snitchin" (arrête de poucave) qui était indirectement dédié à 6ix9ine. La semaine dernière, il a interprété ce fameux son hyper violent avec des photos de Tekashi projetées sur la scène. Snoop Dogg aussi s'attaque au rappeur de 23 ans mais lui, ça se passe sur les réseaux sociaux et Meek Mill s'amuse à commenter ses statuts... Bref, le rap game l'a pris pour cible et pour cause, 6ix9ine en a beaucoup trop dit au procès des Bloods.

Le rappeur le plus coloré du game a balancé les noms des plus gros gangsters notamment des Nine Trey (branche hyper violente mais pas que ! Il a inclus le rappeur Trippie Redd dans l'histoire alors qu'il n'a jamais été mentionné dans aucune affaire de gang (c'est qu'il cachait bien son jeu). 6ix9ine a aussi parlé d'un des membres du groupe phare de rap américain, Dipset : il s'agirait de Jim Jones. Mais l'information la plus "oufissime" de ce procès c'est sur la rappeuse et chérie d'Offset, Cardi B qui serait également de la partie !

Tout le monde veut sa peau ! Les rappeurs rêvent de le tabasser, les gangsters en liberté veulent le tuer : Tekashi 6ix9ine devrait pouvoir bénéficier de la protection judiciaire pour le restant de sa vie. Les autorités lui prépareraient même un relooking pour qu'il refasse sa vie très loin sans personne pour tenter de l'assassiner. Et pourtant ! Le producteur et rappeur, T.I. pense que le talent de 6ix9ine pourrait être bien accueilli après sa potentielle libération...

Vendredi dernier, T.I. a été interviewé par "Big Boy Of Real" (une émission de radio américaine) sur ses projets et par la même occasion, l'animateur l'a questionné sur l'affaire 6ix9ine. Et là, grosse surprise, le producteur pense que 6ix9ine pourrait rentrer chez lui sans aucun problème : il serait même le bienvenu après toute cette histoire... Bizarre !

Grâce à ses confessions, Tekashi 69 pourrait être libéré début 2020.