6ix9ine : dès le début de son procès, il balance de gros dossiers sur les Bloods et affiche Trippie Redd !

Dès le premier jour de son procès, 6ix9ine a commencé à balancer...

Ça y est, c'est fait ! Le procès des Gangsta Bloods a eu débuté hier aux Etats-Unis (mardi 17 septembre 2019). Le rappeur sud-américain Tekashi 6ix9ine a pris officiellement son statut de "témoin coopérant" et il a balancé énormément de dossiers sur son gang en à peine une seule journée...

Rappelez-vous, il y a quelques semaines, les autorités fédérales chargées de l'affaire 6ix9ine lui avaient proposé de coopérer avec la justice, en devenant le "traître" officiel des Gangsta Bloods. Le rappeur de 23 ans, devait tout d'abord, expliquer devant la justice ses fonctions en tant que membre du gang le plus dangereux de New York. Dans un second temps, il devait donner des détails sur tous les trafics illégaux et les rackets (trafics d'argent, d'armes, d'objets...) que ses potes gangsters commettaient. Et c'est chose faite.

Bien sûr communiquer toutes ces informations à la justice a un prix ! En échange, les fédéraux promettent à 6ix9ine de soustraire de son propre procès plusieurs dossiers très louches. Par exemple, sa vidéo assez gore où il est en train de simuler un acte sexuel sur une gamine de 13 ans ne sera pas abordée au procès. Idem, pour les accusations de son ex-petite-amie qui dénonce des viols et des violences conjugales durant leurs 7 ans de relation.

Pour l'instant, il s'en sort plutôt bien... Mais à quel prix ? Le procès a commencé hier et les informations que balancent 6ix9ine sont déjà très lourdes. Le juge chargé de l'affaire est revenu sur "l'enlèvement" de 6ix9ine. Ce dernier s'était fait voler des bijoux et une grosse liasse de billet par des membres du Gangsta Bloods.

Aussi, big news absolument incroyable, une information qui a l'effet d'un gros "boum" aux Etats-Unis, 6ix9ine a balancé que le rappeur Trippie Redd avait été également un membre actif du gang Five Nine Brims alors que son nom n'a jamais été mentionné dans cette affaire ! Et comme si ça n'était déjà pas assez ouf tout ça, il a poucave le nom de l'un des piliers des Gangsta Bloods... Tu veux perdre la vie Tekashi ?

Pour bien résumer cette sombre histoire, 6ix9ine joue à un jeu très dangereux pour sa liberté. L'artiste le plus coloré au monde est en train de se faire pas mal d'ennemis... mais pas que dans les gangs ! Le "rap jeu" ricain aussi. Le week-end dernier, Snoop Dogg l'avait tourné en dérision sur les réseaux : cette moquerie a été validée par Meek Mill. YG aussi l'a taclé avec son fameux son "Stop Snitchin" qui veut dire arrête de faire ta poucave... C'est trop tard.