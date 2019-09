6ix9ine : Il battait et violait son ex mais ça ne sera pas évoqué à son procès !

Tekashi va-t-il vraiment s'en tirer aussi facilement ?

L'affaire Tekashi 6ix9ine n'en finit pas de faire parler ! Et pour cause, le procès de l'artiste d'origine sud-américaine aura lieu le 16 septembre prochain. Le rappeur semble avoir passé un accord avec le gouvernement américain pour faire tomber les deux membres des Gangsta Bloods, également arrêtés par le FBI.

Cet accord entre 6ix9ine et la justice est confirmé : le rappeur from New York va bien révéler devant le juge ce que son gang lui imposait entre 2011 et 2018. L'avocat du rappeur a donné une lettre au juge chargé de l'affaire mardi dernier (mardi 10 septembre). Dans un premier temps, Daniel Hernandez (le vrai nom de 6ix9ine) va confesser ses crimes et décrire son rôle dans les gangs. Et dans un second temps, la partie la plus importante, Tekashi avouera qu'il a été forcé de commettre ces délits par les deux protagonistes, membres actifs des Bloods.

Lors de l'audience préliminaire au procès des deux membres présumés des Gangsta Bloods, appelé Harv & Nuke , 6ix9ine va officiellement porter le statut de "témoin coopérant" et dénoncer les crimes de ses anciens confrères. Une stratégie adoptée par les avocats de Tekashi et lui-même pour pouvoir alléger sa peine. En échange, les juges chargés de l'affaire acceptent de ne pas prendre en compte toutes les plaintes et toutes les charges contre 6ix9ine lors de son jugement... Et Oh My God, il y en a plein !

Plus tôt cette année, l'ex petite-amie de Tekashi et également mère de sa fille, avait accusé le rappeur de violence conjugale ... et de viol ! Selon le magazine américain Daily Beast, elle aurait été battue plusieurs fois par l'artiste au cours de leur relation qui a duré sept ans. Encore plus inquiétant, elle avait donné des détails très précis de ses agressions physiques et sexuelles... La justice américaine ne devrait pas prendre en compte cette plainte car 6ix9ine a accepté de balancer sur les Bloods.

Rappelez-vous, l'affaire de la mystérieuse vidéo Instagram où 6ix9ine simule l'acte sexuel sur une gamine 13 ans avait été également "squeezé" du dossier Daniel Hernandez pour assurer le bon déroulement de ce statut de coopérant (ou poucave comme vous voulez).

A chaque jour suffit sa nouvelle information quant à cette sombre affaire ! Les fans de Tekashi n'attendent qu'une chose, qu'il soit enfin libéré pour refaire des sons... Mais le mérite-il vraiment ? A vous d'en juger.