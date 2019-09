Nicki Minaj : Queen Latifah ne croit pas à sa retraite

L'annonce récente de la retraite de Nicki Minaj a fait réagir ! Et Queen Latifah n'y croit pas !

Queen Latifah a réagit à l'annonce de la retraite de Nicki Minaj. Pour elle, Nicki reviendra sur sa décision à un moment donné. Pour le moment elle a juste besoin de vivre sa vie.

Retournement de situation dans le rap game la semaine dernière ! La grande, la talentueuse, l'unique, l'iconique Nicki Minaj décide de prendre sa retraite. Elle l'annonce sur Twitter. Comme ça, sans prévenir. La raison ? L'artiste veut se concentrer sur sa vie perso. Elle veut fonder une famille. Cette révélation a choqué et attristé ses fans. Mais pas que...

Petit retour en arrière. A dimanche dernier, plus précisement. Nous sommes à North Bergen dans le New Jersey. Queen Latifah se rend au mariage du rappeur Treach. Elle se dirige dans la salle de réception. Soudain, un média américain l'interpelle. Il lui montre le tweet dans lequel Nicki annonce sa retraite.

Au début, QT ne pouvait pas le croire. Mais quand elle a su la raison elle a compris. Elle affirme que Nicki Minaj le mérite. Elle a 36 ans, et ça fait longtemps qu'elle est dans le game. Elle a le droit. Mais elle ajoute qu'une fois qu'on est un rappeur, on reste un rappeur. Retraite ou non. Elle est certaine qu'elle sera de retour.

Si l'annonce a été très surprenante pour Queen Latifah. Elle confesse que Nicki "doit être amoureuse et heureuse". Et que le grand public devrait la "laissez vivre" selon elle, "elle charbonne depuis longtemps".