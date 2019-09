6ix9ine : son affaire d'agression sexuelle sur mineure pas évoquée lors de son procès ?

Tekashi voit l'affaire d'agression sexuelle sur une enfant de 13 ans passer à la trappe lors des prochains procès... On vous explique pourquoi !

On se rappelle tous de l'affaire 6ix9ine ! Le rappeur d'origine sud-américaine avait fait bouillonner toute la presse américaine en novembre dernier après avoir été arrêté par le FBI pour détention illégale d'armes et extorsion d'argent ou/et d'objets. Agé seulement de 23 ans, il risquait même la prison à perpétuité...

Depuis l'arrestation du rappeur from Brooklyn, beaucoup d'histoires très sombres viennent se greffer à cette affaire déjà très lourde. Mais sur toutes les histoires une à capter l'attention du monde entier : Tekashi 6ix9ine a été filmé en train de simuler l'acte sexuel avec une fille de 13 ans (vous avez bien lu), pendant que cette dernière pratiquait une fellation à un homme plus âgé. La vidéo aurait été postée sur Instagram et, très fier de lui, le rappeur from New York l'aurait également reposté. Vidéo où, pour rappel, il mettait aussi des fessés à cette jeune fille de 13 ans... Horrible !

Après cette sale affaire, il plaide coupable et se justifie tout de même : c'était pour "embellir" son image de rappeur "thug". Il avait déjà été condamné pour cette affaire à quatre ans de prison et 1000 heures de travaux d'intérêt général. Certains médias américains comme Complex, affirme que cette peine aurait été déviée par le rappeur en effectuant plusieurs missions sous deux ans.

En décembre 2018, le juge de New York a classé l'affaire et a annulé les peines prononcées. Le juge a pris cette curieuse décision parce que les poursuites engagées par la suite par le gouvernement fédéral étaient plus fortes que les précédentes. En gros, dans tous les cas, 6ix9ine est au fond du trou.

Mais hier, nouveau rebondissement dans cette histoire, les procureurs fédéraux ne veulent pas que cette affaire sexuelle concernant une mineure soit mentionné au prochain procès des deux hommes arrêtés dans l'affaire de racket (trafic d'argent et d'objets). 6ix9ine étant utilisé comme "témoin coopérant" dans ce prochain procès. Les procureurs fédéraux craignent que le juge qui sera en fonction lors du procès ne prennent pas en compte le témoignage de 6ix9ine car il sera beaucoup trop "dégoûté" du moins choqué en apprenant les détails de l'affaire sexuelle avec une mineure de 13 ans.

Toujours est-il qu'avec les casseroles qu'il traîne, on voit mal 6ix9ine sortir un jour de prison même avec tout ce qu'il a déjà balancé...