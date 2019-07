Meek Mill crée son label sous la houlette de Jay-Z !

Très proche de Jay-Z, Meek Mill créer son label “Dream Chasers” en collaboration avec Roc Nation !

Les amateurs de Rap US le savent Meek Mill et Jay-Z ont toujours été proches l’un de l’autre et sont deux artistes qui se respectent énormément. Le boss de Roc Nation a d’ailleurs fait une apparition fracassante sur “What’s Free” morceau extrait du dernier album de Meek Mill, “Championships” en sortant un superbe couplet.

Toujours plus proches, il se trouve que les deux rappeurs vont maintenant collaborer régulièrement puisque Meek Mill va créer son propre label “Dream Chasers”, en collaboration avec Roc Nation. Une nouvelle qui donne un statut encore plus important dans l’industrie musicale à un Meek Mill qu’on considérait déjà comme un poids lourd du hip-hop US. Conscient de ce changement de statut, l'intéressé a réagit à son nouveau rôle mais également à sa relation avec Jay-Z au micro de CBS this Morning :

“C’est comme un rêve pour moi. Je n’admire pas beaucoup de gens au niveau de la musique, des affaires et de l’homme. Donc, faire des affaires avec HOV, je lui dis toujours que c’est une journée ordinaire pour lui, mais c’est un rêve devenu réalité pour moi.”

Un rêve devenu réalité donc, dont on a hâte de découvrir les premiers effets avec les futures signatures de Meek Mill qui bénéficieront du soutien de Roc Nation. Selon Jigga, la collaboration tombait sous le sens tant le rappeur de philadelphie et lui même ont eu des chemins similaires et semés d'embûches :

“Nous venons des mêmes quartiers et avons vécu les mêmes choses. Nous avons traversé certaines des mêmes luttes et, comme je l'ai dit, nous ne perdons pas la responsabilité.”

Restez connectés pour découvrir les futures pépites de Meek Mill !