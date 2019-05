Rockin’ Squat : bientôt la biographie !

"Chronique d’une Formule", la biographie de Rockin' Squat prévue en octobre…

Rappeur légendaire du rap français, Rockin' Squat sortira ce mois d’octobre sa biographie "Chronique d’une Formule", plus de cinq cent photos résumant sa carrière vielle de plus de trente-cinq ans !

Sachez tout d’abord que Rockin' Squat est un pionnier en la matière. Présent depuis les débuts du rap français, précurseurs et fondateur du groupe mythique Assassin, le frère de Vincent Cassel côtoie le rap et l’accompagne depuis des dizaines d’années.

Surnommé le funky babtou, ce grapheur plus que réputé de Paris fonde l’un des premiers groupes de rap avec son confrère Solo. Au final, Assassin sortira trois albums, des dizaines de projets et marquera l’histoire du rap français. Dès 2004, Rockin' Squat se lance dans une carrière solo et résumera son incroyable histoire dans une biographie prévue en octobre.

Voyageant à travers le monde depuis son adolescence, les périples de Rockin' Squat seront à retrouver dans "Chronique d’une Formule". Evoquant en 2017 cette envie de sortir un livre, le projet prendra vie le 15 octobre prochain. Une biographie qui retracera son parcours, de sa vie personnelle au monde de la musique en passant par son adolescence, composée de 290 pages et plus de 500 photos ! Plus de trente-cinq ans d’archives en images, mais également avec des contenus vidéos et audios aussi inédits qu’exclusifs grâce à un système de QR code.

Si vous souhaitez le précommander, il est disponible sur le site La Formule. Un livre idéal pour tous les grands amateurs de hip-hop et ceux qui souhaitent le découvrir !