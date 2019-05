Dosseh, Jok'Air et Aya Nakamura nommés aux BET Awards !

Une belle récompense pour les trois artistes...

C’est dans la nuit du 24 au 25 juin prochain, à Los Angeles, que la cérémonie des BET Awards 2019 aura lieu, et sera retransmise sur la chaîne BET France. A à peine un mois de la date fatidique, les noms des artistes nommés ont été rendus public, et la bonne nouvelle est que l’on y retrouve quelques artistes français.

Parmi les heureux élus, il y aura donc Aya Nakamura et Dosseh dans la catégorie "Best International Act.” ou “Meilleur Artiste international”. Jok’Air quant à lui est dans la catégorie “Best NEW International Act.” ou "La révélation internationale de l’année" aux côtés de la chanteuse Nesly. Une très belle opportunité.

Si la victoire n'est pas simple à obtenir, elle n'est pas non plus inenvisageable. Face à Aya Nakamura et Dosseh, on retrouvera à AKA, Burna Boy, Dave, Giggs et Mr Eazi. Jok'Air et Nesly se retrouveront face Headie One, Octavian, Sho Madjozi et Teni pour essayer de remporter le titre.

Existante depuis 2001, la cérémonie des BET Awards (partie de la chaîne de télévision BET) remet ses propres récompenses (musique, sport, cinéma) et est extrêmement suivie. Gagnants ou non, les artiste qui y participent se voit honorés et bénéficient également d'une belle mise en lumière. Pour rappel, Booba, Niska et Dadju avaient été sélectionnés lors de la cérémonie de l'année dernière, mais il n'avaient pas remporté de récompenses.

On vous laisse découvrir les petites vidéos d'annonces en attendant la cérémonie avec impatience !