Alonzo est venu parler de "Stone" dans nos locaux !

Le rappeur marseillais est venu répondre à nos questions...

Alors que l’album "Stone" a vu le jour le 12 avril dernier, Alonzo est venu dans nos locaux pour nous en dire un petit peu plus. C’est donc aux question de Baloo et Fodje Sissoko que l’artiste a répondu pendant une dizaine de minutes.

Si le projet a connu un très bon accueil du public, il faut dire que la communication a été soignée. Avec des produits dérivés très stylisées, des teasers originaux et des concept de "featurings stone" reprenant avec humour le délire du magazine Rolling Stone, le moins que l’on puisse dire est qu’Alonzo et son équipe ont frappé fort. S’ils proposent leurs idées, la maison de disque et leur collaborateurs à Lyon les aident à les développer. Il s’agit d’un véritable travail de famille où chaque membre ajoute sa pierre à l’édifice. C’est donc avec une imagerie très étudiée que le projet a fait son entrée sur les plateformes. Pourtant, l’artiste semble dire que si la promo et l’image sont très importants, le talent et la musique passent avant tout.

S’en suit une discussion autour du cinéma. Il est vrai que le troisième extrait de l’opus, "Tueur à gages", met en scène Alonzo dans un véritable rôle. S’il n’avait pas confiance en lui niveau acting auparavant, le retour positif de son entourage par rapport à sa performance pourrait bien lui donner des idées.

Féru de cinéma et de séries dont "Games of Throne" qu’il attendait avec impatience, son titre “Khaleesi” n’en est pourtant pas inspiré. Il s’agit en effet d’un prénom africain / musulman qui signifie "dévoué". Une belle révélation.

Dans la suite de la vidéo, Alonzo explique sa définition de l’amour, rapport avec son morceau "Assurance vie". Il parle également de la scène marseillaise ainsi que d’autres sujets… On vous laisse découvrir par vous-même !