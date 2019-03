Cardi B : de nouvelles révélations dans l’affaire #SurvivingCardiB

Depuis qu’on a appris qu’elle avait drogué des hommes pour les voler, rien ne va plus pour Cardi B ! Une nouvelle vidéo vient de faire son apparition sur Instagram dans laquelle la rappeuse explique avoir "préparé" des hommes avec des transsexuels…

On le sait Cardi B n’est pas une oie blanche et n’a jamais caché ni renié son passé de stripteaseuse. Mais elle a sans doute été trop loin quand, dans un live Instagram, elle a déclaré que, pour survivre, elle avait déjà volé des hommes en les droguant. Il fallait se douter qu’elle ouvrait la boîte de Pandore surtout dans une époque aussi compliquée en termes de communication et où chaque internaute est potentiellement un journaliste d’investigation. Ça n’a pas raté…

Une autre vidéo vient en effet d’être déterrée et d’être publiée encore une fois sur Instagram. Cette fois, on y voit et on y entend Cardi B se vanter d’avoir poussé des hommes dans les bras de travestis.

Je me fais un mec. On va le faire sortir, on va se saouler et je vais le raser. Je veux qu’il soit super tordu ! Ensuite, je vais ramener une s***** et on fera un plan à 3. Et quand il se réveillera, il se demandera ce qui se passe ! Parce que la s***** sera un transsexuel ! Je lui dirais « yup, yup, on a fait un plan à 3 avec un transsexuelle, un travesti t’a sucé la b***.

Cardi B n’a pas encore réagit à cette nouvelle polémique. Elle vient juste de répondre à la première phase de "l’affaire". Elle a expliqué qu’elle n’était pas forcément fière de son passé et a insisté sur le fait qu’elle l’avait fait uniquement pour survivre.

J'ai fait les choix que j'avais faits à l'époque parce que j'avais très peu d'options. J'ai eu la chance de pouvoir m'en sortir, mais beaucoup de femmes ne l'ont pas. Qu'ils aient été ou non de mauvais choix sur le moment, j'ai fait ce que je devais faire pour survivre.

Au même moment, ou presque, Offset a lui soutenu sa femme sur Instagram en postant un message sans ambiguïté et plein d’amour.