Drake invite Hamza sur scène lors de son passage à l'Hotelaccor Arena !

Drizzy a réservé une belle surprise à son public....

Décidément, les choses se passent extrêmement bien pour Hamza ces temps-ci. Alors qu’il vient de dévoiler son album "Paradise" en début de mois et qu’il a annoncé un passage aux Zénith en 2020, le rappeur n’est pas prêt de s’arrêter là.

C’est en effet Drake qui l’a invité à le rejoindre sur scène, rien que ça. En pleine tournée, Drizzy est en effet de passage à Paris cette semaine avec trois dates à l’AccorHotels Arena, mercredi, vendredi et samedi. C’est donc hier soir que l’artiste américain a surpris son public en invitant Hamza à rapper. Un beau moment inattendu et qui nous montre encore une fois à quel point Drake est toujours plus novateur.

Une voiture volante, des feux d’artifices, des danseuses, une demande en mariage en direct, voilà ce que le rappeur nous a fait vivre pendant ses deux premières dates.

Ce soir est donc son dernier passage parisien dans le cadre de cette tournée, on se demande bien ce que le public va vivre… Ce qui est sûr, c’est que la performance s’annonce complètement folle dans tous les cas !

De son côté, Hamza s'inscrit encore plus dans nos mémoires. Très apprecié par les rappeurs américians, l'artiste belge aura su capter la bonne vibe pour nous enjailler et nous faire danser. On vous laisse découvrir quelques vidéos parmis les milliers prises hier soir témoignant de la grosse ambiance vécue hier soir !