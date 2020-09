Kaaris débarque sur Netflix avec "Bronx" !

Kaaris fait partie du casting du film "Bronx" qui sera diffusé sur Netlfix.

Kaaris jouera dans la prochaine fiction du réalisateur Olivier Marchal. Le film s’appelle "Bronx" et sera disponible le 30 octobre sur Netflix.

Kaaris a plusieurs casquettes. Rappeur à succès, il s’implante de plus en plus dans l’acting. On l’a vu dans "Braqueurs" en 2016, "Overdrive" en 2017 ainsi que "Lukas". Aujourd’hui, c’est en compagnie Jean Reno et Gerard Lanvin que l'auteur du titre "Illimité" fait son retour au cinéma. L’artiste fait partie du casting de "Bronx", un film d’Olivier Marchal. Il sera accessible le 30 octobre prochain sur Netflix. Il faut savoir que l’oeuvre était destinée à l’origine au cinéma mais le COVID-19 a changé les plans.

"Bronx" est un film policier. Ce dernier se concentre sur une enquête policière en pleine guerre des gangs. Voici le synopsis :

"Dans les quartiers Nord de Marseille, une tuerie orchestrée par le clan Bastiani a lieu. Deux rivaux sont en charge de l’enquête, Vronski, un flic de la brigade antigang et Costa, un chef de groupe de la BRB aux pratiques douteuses. La situation dégénère lorsqu’un témoin-clé est assassiné durant sa garde à vue. En pleine guerre des gangs, Vronski et ses hommes, pour sauver leur peau, seront obligés de faire des choix lourds de conséquences..."

Tout réussi au rival de Booba en cette rentrée 2020. On rappelle quand même que le rappeur a lâché "2.7.0", un album d’exception il y a deux semaines.